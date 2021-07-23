Киевское "Динамо" подписало венесуэльского нападающего

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Киевское "Динамо" подписало венесуэльского нападающегоФото: сайт "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" официально объявило о подписании контракта с форвардом "ДАК" Эриком Рамиресом.

Сегодня венесуэлельский футболист успешно прошел медицинское обследование, после чего подписал с киевлянами соглашение, которое рассчитано на пять лет.

В прошедшем сезоне Рамирес сыграл 35 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил 17 голов и отдал 8 результативных передач.

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