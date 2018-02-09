Киевское "Динамо" подписало вратаря "Бешикташа"
Киевское "Динамо" подписало вратаря "Бешикташа" Дениса Бойко, сообщают украинские СМИ.
30-летний страж ворот перешёл в столичный клуб на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2018 года.
Ожидается, что в субботу Бойко, который является воспитанником "Динамо", присоединится к команде на тренировочном сборе в Марбелье.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
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|3
|Ворскла
|19
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|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
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|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
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|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12