Киевское "Динамо" подписало вратаря "Бешикташа" Дениса Бойко, сообщают украинские СМИ.

30-летний страж ворот перешёл в столичный клуб на правах свободного агента и заключил контракт до лета 2018 года.

Ожидается, что в субботу Бойко, который является воспитанником "Динамо", присоединится к команде на тренировочном сборе в Марбелье.

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