Киевское "Динамо" подтвердило переход вратаря "Бешикташа"

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Киевское "Динамо" подтвердило переход вратаря "Бешикташа"

Киевское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о переходе вратаря "Бешикташа" Дениса Бойко.

30-летний страж ворот вернулся в свой родной клуб на правах аренды до окончания текущего сезона, хотя ранее сообщалось, что он присоединился к "Динамо" в качестве свободного агента и подписал полноценный контракт.

Бойко выступал за "Бешикташ" с 2015 года, сыграл 5 матчей и пропустил 7 голов. Сдавался в аренду "Малаге". | http://soccernews.ru

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