Киевское "Динамо" подтвердило переход вратаря "Бешикташа"
Киевское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о переходе вратаря "Бешикташа" Дениса Бойко.
30-летний страж ворот вернулся в свой родной клуб на правах аренды до окончания текущего сезона, хотя ранее сообщалось, что он присоединился к "Динамо" в качестве свободного агента и подписал полноценный контракт.
Бойко выступал за "Бешикташ" с 2015 года, сыграл 5 матчей и пропустил 7 голов. Сдавался в аренду "Малаге". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|19
|42
|2
|Динамо Киев
|18
|39
|3
|Ворскла
|19
|31
|4
|Заря Луганск
|19
|27
|5
|Верес Ровно
|19
|26
|6
|Олимпик Донецк
|18
|25
|7
|Мариуполь
|18
|23
|8
|Александрия
|19
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|19
|18
|10
|Черноморец Одесса
|19
|17
|11
|Карпаты Львов
|18
|15
|12
|Сталь Каменское
|19
|12