Киевское "Динамо" пополнилось молодым бразильцем
Полузащитник "Палмейраса" Данило Невес стал игроком киевского "Динамо".
Как сообщает официальный сайт клуба, Че Че подписал соглашение до 2023 года. Стоимость сделки составила 5 миллионов евро.
Че Че выступал за "Палмейрас" с 2016 года. За это время он провел 110 матчей, в которых забил 5 голов.
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