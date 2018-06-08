Киевское "Динамо" пополнилось молодым бразильцем

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Киевское "Динамо" пополнилось молодым бразильцем

Полузащитник "Палмейраса" Данило Невес стал игроком киевского "Динамо".

Как сообщает официальный сайт клуба, Че Че подписал соглашение до 2023 года. Стоимость сделки составила 5 миллионов евро.

Че Че выступал за "Палмейрас" с 2016 года. За это время он провел 110 матчей, в которых забил 5 голов.

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