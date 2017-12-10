Киевское "Динамо" потеряло очки в Александрии

В рамках 19 тура чемпионата Украины киевское "Динамо" гостило в Александрии и не смогло обыграть одноименную команду.

Гости владели преимуществом, однако на тяжёлом поле стадиона "Ника" так и не смогли продемонстрировать все свои лучшие качества. Как итог, ничья 0:0.

"Александрия" - "Динамо" Киев - 0:0

"Александрия": Панькив, Гитченко, Цуриков, Бондаренко, Пашаев, Запорожан, Довгий (Каленчук, 92), Банада, Чеботаев, Пономарь (Козак, 91), Кулиш (Ситало, 59)

"Динамо": Бущан, Кендзера (Гармаш, 74), Кадар, Хачериди (Пантич, 46), Пиварич, Буяльский, Шепелев, Шапаренко (Беседин, 62), Морозюк, Цыганков, Мораес

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