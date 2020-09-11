Киевское "Динамо" потеряло первые очки при Луческу
Во втором туре УПЛ киевское "Динамо" сыграло вничью с "Десной".
Отметим, что "Динамо" потеряло первые очки под руководством нового тренера Мирчи Луческу.
"Динамо" - "Десна" 0:0
"Динамо": Бущан, Тымчик (Забарный, 36), Кендзера, Миколенко, Караваев (Вербич, 64), Шапаренко, Сидорчук, Цыганков (Родригес, 64), Буяльский, Де Пена, Супряга (Соль, 80).
"Десна": Паст, Конопля, Гитченко, Тамм, Мостовой, Калитвинцев, Огиря, Домбровский, Картушов (Гуцуляк, 66), Филиппов (Ермаков, 66), Будковский (Тотовицкий, 75).
Читайте также: Луческу решил жить на базе "Динамо", так как опасается за свою жизнь. | http://soccernews.ru
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|Заря Луганск
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|Десна Чернигов
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|Мариуполь
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|Dnipro-1
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|9
|Львов
|22
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|Ворскла
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