Киевское "Динамо" предложило крупную сумму за африканского форварда

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Киевское "Динамо" предложило крупную сумму за африканского форварда

Киевское "Динамо" проявляет интерес к габонскому нападающему турецкого "Хатайспора" Аарону Бупендзе, сообщает Ensonhaber.

По сведениям источника, украинский клуб предложил за футболиста девять миллионов евро. Впрочем, турки отклонили предложение, так как хотят получить за игрока не менее 10 миллионов евро. Возможно, киевляне сделают новое предложение.

В нынешнем сезоне 24-летний Бупендза провел за "Хатайспор" 21 матч во всех турнирах и забил 15 голов. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Киевское "Динамо" обыграло грузинский клуб в товарищеском матче. | http://soccernews.ru
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