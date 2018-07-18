Киевское "Динамо" представило игровую форму на сезон 2018/2019 от своего нового технического спонсора
Киевское "Динамо" представило игровую форму на сезон 2018/2019 от своего нового технического спонсора - компании "New Balance", с которой был подписан контракт сроком на три года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35