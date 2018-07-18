Киевское "Динамо" представило игровую форму на сезон 2018/2019 от своего нового технического спонсора - компании "New Balance", с которой был подписан контракт сроком на три года.

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