Киевское "Динамо" представило игровую форму на сезон 2018/2019 от своего нового технического спонсора

Теги динамо киев

Киевское "Динамо" представило игровую форму на сезон 2018/2019 от своего нового технического спонсораКиевское "Динамо" представило игровую форму на сезон 2018/2019 от своего нового технического спонсора - компании "New Balance", с которой был подписан контракт сроком на три года.

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Команда М О
1 Шахтер Донецк 32 75
2 Динамо Киев 32 73
3 Ворскла 32 49
4 Заря Луганск 32 43
5 Мариуполь 32 39
6 Верес Ровно 32 35
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