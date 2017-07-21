Киевское "Динамо" представило новую выездную форму

Киевское "Динамо" совместно с компанией "Adidas" презентовало новую выездную форму, в которой команда будет играть в сезоне 2017/18.

Фото: Новая выездная форма киевского "Динамо"

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