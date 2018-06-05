Киевское "Динамо" приглашает Бен Арфа

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Киевское "Динамо" приглашает Бен Арфа

Атакующего полузащитника Хатема Бен Арфа, который в ближайшее время получит от ПСЖ статус свободного агента, приглашают в Украину.

В услугах игрока, который ни провёл ни одного официального матча за парижан в минувшем сезоне, заинтересовано киевское "Динамо".

Как сообщает Le10Sport, киевляне предложили 31-летнему Бен Арфа контракт, но сам Хатем хочет остаться во Франции либо перебраться в Испанию.

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