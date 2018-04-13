Киевское "Динамо" продлило контракт с 20-летним капитаном



Киевское "Динамо" объявило о продлении контракта с полузащитником Виктором Цыганковым, сообщает официальный сайт клуба.

Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.

Стоит отметить, что некоторое время назад Цыганков в одном из матчей вывел команду на поле с капитанской повязкой.

20-летний Цыганков выступает за "Динамо" с 2013 года, провел за клуб 61 матч и забил 20 голов. За сборную Украины сыграл 5 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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