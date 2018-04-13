Киевское "Динамо" продлило контракт с 20-летним капитаном
Киевское "Динамо" объявило о продлении контракта с полузащитником Виктором Цыганковым, сообщает официальный сайт клуба.
Новое соглашение между футболистом и клубом будет действовать до лета 2023 года.
Стоит отметить, что некоторое время назад Цыганков в одном из матчей вывел команду на поле с капитанской повязкой.
20-летний Цыганков выступает за "Динамо" с 2013 года, провел за клуб 61 матч и забил 20 голов. За сборную Украины сыграл 5 матчей. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.
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|Команда
|М
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|Шахтер Донецк
|22
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Ворскла
|22
|37
|4
|Заря Луганск
|22
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|Мариуполь
|22
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|Олимпик Донецк
|22
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|Александрия
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|Звезда Кропивницкий
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