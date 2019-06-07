Киевское "Динамо" продлило контракт с главным тренером
Киевское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с главным тренером команды Александром Хацкевичем.
45-летний специалист заключил с украинским клубом контракт до 2021 года.
Хацкевич возглавляет "Динамо" с 2017 года, с командой за два сезона он выиграл Суперкубок Украины.
Под руководством белорусского наставника "бело-синие" провели 100 матчей, одержав 60 побед, 24 раза сыграв вничью и потерпев 16 поражений.
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