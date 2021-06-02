Киевское "Динамо" продлило контракт с Луческу
Киевское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о заключении нового соглашения с главным тренером Мирчей Луческу.
Стороны продлили контракт до лета 2023 года. Предыдущий договор между украинским клубом и румынским наставником истекал в июне 2022-го.
75-летний Луческу возглавляет "Динамо" с июля 2020 года. В дебютном сезоне он выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.
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|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13