Киевское "Динамо" продлило контракт с Луческу

Фото сайт киевского "Динамо"

Киевское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о заключении нового соглашения с главным тренером Мирчей Луческу.

Стороны продлили контракт до лета 2023 года. Предыдущий договор между украинским клубом и румынским наставником истекал в июне 2022-го.

75-летний Луческу возглавляет "Динамо" с июля 2020 года. В дебютном сезоне он выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

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