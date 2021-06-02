Киевское "Динамо" продлило контракт с Луческу

Теги динамо киевмирча луческу

Киевское "Динамо" продлило контракт с Луческу

Фото сайт киевского "Динамо"

Киевское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о заключении нового соглашения с главным тренером Мирчей Луческу.

Стороны продлили контракт до лета 2023 года. Предыдущий договор между украинским клубом и румынским наставником истекал в июне 2022-го.

75-летний Луческу возглавляет "Динамо" с июля 2020 года. В дебютном сезоне он выиграл с командой чемпионат, Кубок и Суперкубок Украины.

Не пропустите: Турецкий клуб хочет усилиться вингером киевского "Динамо" Родригешем. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Календарь матчей сборной России на Евро-2020

Календарь матчей сборной России на Евро-2020

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов