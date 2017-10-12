Киевское "Динамо" продлило Миколенко

Теги динамо киеввиталий миколенко

Киевское "Динамо" продлило Миколенко

Киевское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с защитником Виталием Миколенко.

18-летний центрбек заключил с клубом долгосрочное соглашение, детали которого не раскрываются.

Миколенко является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с августа этого года, сыграл 1 матч. 

Не пропустите: Киевское "Динамо" теряет Жуниора Мораеса. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

В ожидании первой гостевой победы в РФПЛ: "Спартак" едет в гости к "Ахмату"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 11 28
2 Динамо Киев 10 24
3 Ворскла 11 21
4 Верес Ровно 11 17
5 Олимпик Донецк 11 17
6 Мариуполь 10 15
7 Заря Луганск 11 11
8 Александрия 11 9
9 Звезда Кропивницкий 11 9
10 Сталь Каменское 11 8
11 Карпаты Львов 11 8
12 Черноморец Одесса 11 6
Полная таблица

топ-5 тегов