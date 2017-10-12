Киевское "Динамо" продлило Миколенко

Киевское "Динамо" на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с защитником Виталием Миколенко.

18-летний центрбек заключил с клубом долгосрочное соглашение, детали которого не раскрываются.

Миколенко является воспитанником "Динамо", за основную команду выступает с августа этого года, сыграл 1 матч.

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