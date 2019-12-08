Киевское "Динамо" проиграло на своем поле "Заре"
Киевское "Динамо" проиграло на своем поле "Заре" в матче 17-го тура чемпионата Украины.
В составе победителей отметились Богдан Михайличенко и Дмитрий Хомченовский.
"Динамо" - "Заря" - 1:2 (1:1)
Голы: Михайличенко, 6 - 0:1, Вербич, 22 - 1:1, Хомченовский, 56 - 1:2
"Заря" с 34 баллами расположилась на 2 месте турнирной таблице, "Динамо" с 33 очками занимает 4 место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|17
|47
|2
|Динамо Киев
|16
|33
|3
|Десна Чернигов
|17
|33
|4
|Заря Луганск
|16
|31
|5
|Александрия
|17
|30
|6
|Колос Ковалёвка
|17
|20
|7
|Мариуполь
|17
|19
|8
|Олимпик Донецк
|17
|18
|9
|Dnipro-1
|17
|18
|10
|Львов
|17
|12
|11
|Карпаты Львов
|17
|11
|12
|Ворскла
|17
|11