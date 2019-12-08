Киевское "Динамо" проиграло на своем поле "Заре"

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Киевское "Динамо" проиграло на своем поле "Заре"

Киевское "Динамо" проиграло на своем поле "Заре" в матче 17-го тура чемпионата Украины.

В составе победителей отметились Богдан Михайличенко и Дмитрий Хомченовский

"Динамо" - "Заря" - 1:2 (1:1)

Голы: Михайличенко, 6 - 0:1, Вербич, 22 - 1:1, Хомченовский, 56 - 1:2

"Заря" с 34 баллами расположилась на 2 месте турнирной таблице, "Динамо" с 33 очками занимает 4 место.

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