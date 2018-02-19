Киевское "Динамо" проиграло суд в Лозанне

Киевскому "Динамо" засчитали техническое поражение в игре с "Мариуполем".

Напомним, что 27 августа 2017 года "Динамо" не явилось в Мариуполь на игру чемпионата Украины против местной команды. После чего Федерация футбола Украины приняла решение засчитать команде техническое поражение.

"Динамо" обратилось в спортивный арбитражный суд в Лозанне, однако проиграло дело.

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