Киевское "Динамо" проиграло суд в Лозанне

Теги динамо киевмариуполь

Киевское "Динамо" проиграло суд в Лозанне

Киевскому "Динамо" засчитали техническое поражение в игре с "Мариуполем".

Напомним, что 27 августа 2017 года "Динамо" не явилось в Мариуполь на игру чемпионата Украины против местной команды. После чего Федерация футбола Украины приняла решение засчитать команде техническое поражение.

"Динамо" обратилось в спортивный арбитражный суд в Лозанне, однако проиграло дело.

Читайте также: Потрясающий камбэк "Локо", боль "Спартака" и другие итоги первых матчей 1/16 финала Лиги Европы. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Топ-30 лучших форвардов в истории АПЛ по версии FourFourTwo: места с 21-го по 30-е

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 20 45
2 Динамо Киев 19 42
3 Ворскла 20 34
4 Заря Луганск 20 30
5 Верес Ровно 20 26
6 Мариуполь 19 26
7 Олимпик Донецк 19 25
8 Александрия 20 19
9 Звезда Кропивницкий 20 18
10 Черноморец Одесса 20 17
11 Сталь Каменское 20 15
12 Карпаты Львов 19 15
Полная таблица

топ-5 тегов