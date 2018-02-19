Киевское "Динамо" проиграло суд в Лозанне
Киевскому "Динамо" засчитали техническое поражение в игре с "Мариуполем".
Напомним, что 27 августа 2017 года "Динамо" не явилось в Мариуполь на игру чемпионата Украины против местной команды. После чего Федерация футбола Украины приняла решение засчитать команде техническое поражение.
"Динамо" обратилось в спортивный арбитражный суд в Лозанне, однако проиграло дело.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|20
|45
|2
|Динамо Киев
|19
|42
|3
|Ворскла
|20
|34
|4
|Заря Луганск
|20
|30
|5
|Верес Ровно
|20
|26
|6
|Мариуполь
|19
|26
|7
|Олимпик Донецк
|19
|25
|8
|Александрия
|20
|19
|9
|Звезда Кропивницкий
|20
|18
|10
|Черноморец Одесса
|20
|17
|11
|Сталь Каменское
|20
|15
|12
|Карпаты Львов
|19
|15