Киевское "Динамо" проиграло в чемпионате Украины, пропустив гол на 92-й минуте (видеообзор)
В 28-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде уступило черниговской "Десне" со счетом 2:3.
Победу "Десне" принесли голы Картушова и Гитченко, а также автогол Каргбо. У "Динамо" дублем отметился Цыганков.
"Динамо" осталось на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, "Десна" осталась на четвертой позиции.
"Десна" Чернигов – "Динамо" Киев - 3:2 (2:1)
Голы: Цыганков, 4 - 0:1, Картушов, 12 - 1:1, Каргбо, 26 (автогол) - 2:1, Цыганков, 86 - 2:2, Гитченко, 90+2 - 3:2
"Десна": Паст, Фаворов, Конопля, Гитченко, Домбровский, Картушов (Арвеладзе, 90), Огиря, Кузик (Мостовой, 74), Тамм, Филиппов (Старенький, 85), Будковский (Тотовицкий, 75).
"Динамо": Бущан, Мохаммед, Шабанов, Кендзера, Караваев, Шепелев (Сидорчук, 58), Цыганков, Андриевский (Дуэлунд, 63), Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич, Каргбо (де Пена, 46).
Не пропустите: "Шахтер" сыграл вничью с "Зарей" и другие результаты 28-го тура УПЛ. | http://soccernews.ru
главное
-
Назначены арбитры на матч ЦСКА - "Спартак" и другие поединки 25-го тура РПЛ
-
Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за посещения вечеринки
-
"Челси" обыграл "Лестер" в матче Кубка Англии и вышел в полуфинал
-
Черчесов высказался о будущем Смолова в "Сельте"
-
Мирзов и Гулиев в скором времени покинут "Спартак"
Лента новостей
-
Марио Гомес объявил о завершении карьеры
-
Киевское "Динамо" проиграло в чемпионате Украины, пропустив гол на 92-й минуте (видеообзор)
-
2
Игроки "Барселоны" поругались с главным тренером после ничьей с "Сельтой"
-
Назначены арбитры на матч ЦСКА - "Спартак" и другие поединки 25-го тура РПЛ
-
"Саутгемптон" обыграл "Уотфорд" благодаря дублю Ингза
-
Три игрока "Уотфорда" отстранены из-за посещения вечеринки
-
Черчесов - про 17-летнего голкипера "Ростова": "Пропущенными 10 мячами гордиться не стоит"
-
"Милан" обыграл "Рому" в Серии А
-
"Валенсия" Черышева проиграла "Вильярреалу" в Ла Лиге
-
"Челси" обыграл "Лестер" в матче Кубка Англии и вышел в полуфинал
-
Губерниев высказался о назначении Талалаева на пост главного тренера "Крыльев Советов"
-
Черчесов прокомментировал ситуацию с матчем "Сочи" - "Ростов"
-
Парфенов о матче с "Тамбовом": "Пришлось титаническими усилиями вырывать победу"
-
Черчесов высказался о будущем Смолова в "Сельте"
-
Бикфалви признан лучшим игроком матча "Урал" - "Тамбов"
-
Черевченко оценил игру Лодыгина в составе тульского "Арсенала"
-
"Урал" в домашнем матче РПЛ обыграл "Тамбов"
-
Тарасов прокомментировал поражение в матче с "Локомотивом"
-
Хакими 30 июня пройдет медосмотр в "Интере"
-
Мирзов и Гулиев в скором времени покинут "Спартак"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13