Киевское "Динамо" проиграло в чемпионате Украины, пропустив гол на 92-й минуте (видеообзор)

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Киевское "Динамо" проиграло в чемпионате Украины, пропустив гол на 92-й минуте (видеообзор)

В 28-м туре чемпионата Украины киевское "Динамо" на выезде уступило черниговской "Десне" со счетом 2:3. 

Победу "Десне" принесли голы Картушова и Гитченко, а также автогол Каргбо. У "Динамо" дублем отметился Цыганков.

"Динамо" осталось на втором месте в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, "Десна" осталась на четвертой позиции.

"Десна" Чернигов – "Динамо" Киев - 3:2 (2:1)
Голы: Цыганков, 4 - 0:1, Картушов, 12 - 1:1, Каргбо, 26 (автогол) - 2:1, Цыганков, 86 - 2:2, Гитченко, 90+2 - 3:2

"Десна": Паст, Фаворов, Конопля, Гитченко, Домбровский, Картушов (Арвеладзе, 90), Огиря, Кузик (Мостовой, 74), Тамм, Филиппов (Старенький, 85), Будковский (Тотовицкий, 75).

"Динамо": Бущан, Мохаммед, Шабанов, Кендзера, Караваев, Шепелев (Сидорчук, 58), Цыганков, Андриевский (Дуэлунд, 63), Буяльский (Шапаренко, 87), Вербич, Каргбо (де Пена, 46).

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