Киевское "Динамо" проиграло в первом матче в 2021 году

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Киевское "Динамо" проиграло в первом матче в 2021 году

Киевское "Динамо" в товарищеском матче потерпело поражение от польской "Легии" со счетом 0:2. 

Полякам победу принес дубль форварда Томаша Пекхарта.

"Динамо" Киев, Украина - "Легия" Польша - 0:2 (0:2)
Голы: Пекхарт, 29 - 0:1, Пекхарт, 33 (с пенальти) - 0:2

"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Миколенко, Шабанов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин

"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Сидклей, Андриевский, Шепелев, де Пена, Дуэлунд, Родригес, Супряга.

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