Киевское "Динамо" проиграло в первом матче в 2021 году
Киевское "Динамо" в товарищеском матче потерпело поражение от польской "Легии" со счетом 0:2.
Полякам победу принес дубль форварда Томаша Пекхарта.
"Динамо" Киев, Украина - "Легия" Польша - 0:2 (0:2)
Голы: Пекхарт, 29 - 0:1, Пекхарт, 33 (с пенальти) - 0:2
"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Миколенко, Шабанов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Гармаш, Буяльский, Вербич, Цыганков, Беседин
"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Караваев, Забарный, Сирота, Сидклей, Андриевский, Шепелев, де Пена, Дуэлунд, Родригес, Супряга.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13