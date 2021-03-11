Киевское "Динамо" проиграло "Вильярреалу" в матче Лиги Европы

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Киевское "Динамо" проиграло "Вильярреалу" в матче Лиги Европы

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы киевское "Динамо" на своем поле проиграло "Вильярреалу" со счетом 0:2. Победу испанскому клубу принесли голы Пау Торреса и Рауля Альбиоля.

"Динамо" Киев Украина – "Вильярреал" Испания - 0:2 (0:1)
Голы: Пау Торрес, 30 - 0:1, Альбиоль, 52 - 0:2

"Динамо": Бущан, Кендзера (Караваев, 84), Миколенко, Забарный, Сирота, Буяльский, Цыганков, Шапаренко (Шепелев, 68), Сидорчук (Андриевский, 68), Родригеш, Беседин.

"Вильярреал": Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес (Фунес Мори, 46), Педраса, Парехо, Тригерос (Мойсес Гомес, 85), Капу, Чуквуэзе (Коста, 84), Пако Алькасер (Бакка, 63), Жерар Морено (Алекс Баэна, 90).

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