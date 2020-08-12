Киевское "Динамо" проиграло во втором матче под руководством Луческу (видеообзор)
Киевское "Динамо" в товарищеском матче проиграло черниговской "Десне" со счетом 1:2.
В составе "Динамо" отличился Виктор Цыганков, у "Десны" голы на счету Александра Филиппова и Ильи Швецова.
Стоит отметить, что этот матч стал вторым для киевского клуба под руководством румынского специалиста Мирчи Луческу.
"Динамо" Киев – "Десна" Чернигов - 1:2 (0:1)
Голы: Филиппов, 32 - 0:1, Цыганков, 80 - 1:1, Шевцов, 81 - 1:2
"Динамо": Бущан (Бойко, 46), Караваев (Вивчаренко, 65), Кендзера, Сирота, Тымчик (Забарный, 46), Сидорчук (Андриевский, 75), Буяльский (де Пена, 81), Цитаишвили (Шапаренко, 46), Леднев (Цыганков, 58), Булеца (Дуэлунд, 46), Супряга (Соль, 65).
"Десна": Паст, Конопля, Имереков, Тамм, Западня, Огиря, Домбровский, Калитвинцев, Картушов, Будковский, Филиппов.
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|Команда
|М
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|21
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|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
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|8
|Dnipro-1
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|Львов
|22
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|10
|Ворскла
|22
|20
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|Олимпик Донецк
|22
|18
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|Карпаты Львов
|22
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