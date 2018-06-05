Киевское "Динамо" рассталось с основным форвардом



Бразильский нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораес объявил об уходе из клуба.

"Я был очень рад играть за столь титулованный клуб. Это была честь для меня иметь возможность в завоевании трофеев с "Динамо". Впрочем, все в жизни имеет начало и конец. Я благодарен "Динамо", фанатам, товарищам по команде и всем сотрудникам клуба", - написал Мораес в своем Instagram.

31-летний Мораес выступал за "Динамо" с 2015 года, провел за клуб 85 матчей в УПЛ и забил 34 гола. Чемпион Украины, обладатель Суперкубка Украины.

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