Киевское "Динамо" рассталось с основным форвардом

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Киевское "Динамо" рассталось с основным форвардом
Бразильский нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораес объявил об уходе из клуба.

"Я был очень рад играть за столь титулованный клуб. Это была честь для меня иметь возможность в завоевании трофеев с "Динамо". Впрочем, все в жизни имеет начало и конец. Я благодарен "Динамо", фанатам, товарищам по команде и всем сотрудникам клуба", - написал Мораес в своем Instagram. 

31-летний Мораес выступал за "Динамо" с 2015 года, провел за клуб 85 матчей в УПЛ и забил 34 гола. Чемпион Украины, обладатель Суперкубка Украины.

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