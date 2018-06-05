Киевское "Динамо" рассталось с основным форвардом
Бразильский нападающий киевского "Динамо" Жуниор Мораес объявил об уходе из клуба.
"Я был очень рад играть за столь титулованный клуб. Это была честь для меня иметь возможность в завоевании трофеев с "Динамо". Впрочем, все в жизни имеет начало и конец. Я благодарен "Динамо", фанатам, товарищам по команде и всем сотрудникам клуба", - написал Мораес в своем Instagram.
31-летний Мораес выступал за "Динамо" с 2015 года, провел за клуб 85 матчей в УПЛ и забил 34 гола. Чемпион Украины, обладатель Суперкубка Украины.
Не пропустите: Киевское "Динамо" приглашает Бен Арфа. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Одиннадцать друзей Харейде: чего ждать от сборной Дании на грядущем Чемпионате Мира?
-
Во главе с волшебником: сборная Аргентины и Месси созрели для "золота". Или нет?
-
Бельгия проэкзаменирует Египет за неделю до начала Чемпионата Мира
-
Семь матчей без побед: Россия не смогла обыграть Турцию
-
"Манчестер Юнайтед" объявил о переходе Фреда
Лента новостей
-
Курс на "Спартак": Рианчо официально покинул сборную Украины
-
Гётце покинул "Баварию"
-
Агент Роналду провел встречу с руководством "Реала"
-
Официально: Далот - игрок "Манчестер Юнайтед"
-
Агент Жоржиньо рассказал о ходе переговоров с "Манчестер Сити"
-
"Бавария" повесила ценник на Левандовски
-
"Наполи" хочет приобрести хавбека "Баварии"
-
"Челси" намерен перебить предложение "Реала" по Алиссону
-
Памела Райф - самая горячая девушка мая
-
Линекер высказался о Серхио Рамосе
-
Игуаин рассказал, в каком чемпионате он хотел бы поиграть
-
Агенты Салаха ведут переговоры с "Барселоной"
-
Дембеле высказался о возможном переходе Гризманна в "Барселону"
-
Испания возьмет на ЧМ-2018 двух резервистов
-
Преступники ограбили дом звезды "Барселоны"
-
Путин может принять личное решение по Черчесову
-
"Вильярреал" купит камерунского форварда за 20 миллионов евро
-
Гвардиола сделал заявление об уходе Зидана из "Реала"
-
Лидер "Локомотива" хочет вернуться в турецкий клуб
-
Хавбек сборной Англии рассказал о целях команды на ЧМ-2018
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|32
|75
|2
|Динамо Киев
|32
|73
|3
|Ворскла
|32
|49
|4
|Заря Луганск
|32
|43
|5
|Мариуполь
|32
|39
|6
|Верес Ровно
|32
|35