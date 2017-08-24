Киевское "Динамо" разбирается с "Маритиму" и готовится к жеребьевке Лиги Европы

Одним из ранних матчей квалификационного раунда плей-офф Лиги Европы было ответное противостояние киевского "Динамо" и португальского "Маритиму". В этот день в Украине празднуется один из самых главных праздников – День Независимости страны. И так уж совпало, что на столичную команду выпал груз ответственности, которая обязана была не испортить настроение всем своим соотечественникам. Потому как, в последнее время появляется все больше расстройств по поводу игры киевлян на еврокубковой арене. После вылета от "Янг Бойз" из Лиги чемпионов подопечные Александра Хацкевича, как показала первая встреча на острове Мадейра, так и не смогли до конца прийти в себя. Результат печален – скучные нули на табло и теперь украинский гранд устраивала только победа.

Оба тренеры в своих матчах чемпионата применили ротацию и оба одержали победу. Белорусский наставник "динамовцев" выставил тот же стартовый состав, что и неделю назад в Португалии, за исключением дисквалифицированного Евгения Хачериди. Его место в центре обороны занял номинально левый защитник Тамаш Кадар, а закрывать бровку вышел Томаш Кендзера. Что касается "львов", то Даниэль Рамуш также сделал всего одно изменение и то вынужденное. Вместо Пикети с первых минут на поле появился Виланкулос.

Прогнозируемо киевляне очень резво начали встречу. А уже на пятой минуте хозяева должны были открывать счет, но сначала Буяльский сыграл невзрачно при выходе один на один с голкипером, а потом после добивания Мбокани мяч с линии ворот вынес защитник "Маритиму". "Бело-синие" наращивали темп, громким ревом с трибун гнали вперед команду болельщики. Гол наклевывался, но то офсайд не позволил засчитать взятие ворот арбитру, то чудеса на ленточке вытворял Шарлез. Португальцы отчаянно держались до 32-й минуты, после чего мяч все же влетел в сетку гостей - Денис Гармаш ударом головой расстрелял бразильского кипера после рикошета от защитника.

Не прошло и трех минут, как преимущество в счете было удвоено. Выстрел со штрафного удался Николаю Морозюку, который перебросил стенку и на противоходе поймал Шарлеза. Уже в перерыве наставник "львов Мадейры" использовал две замены, таким образом, ставя на кон все, но с началом второго тайма инициативой завладела команда Хацкевича. Украинский клуб не стал сбавлять обороты и погнался за третьим голом. Долго забитого мяча ждать не пришлось, потому как на 61-й минуте счет разгромным сделал Дерлис Гонсалес, головой замкнув великолепную подачу от Ярмоленко.

Казалось, уже ничего не помешает хозяевам спокойно доиграть матч, но это было бы не "Динамо", если б расслабились раньше времени. На экваторе второго тайма "Маритиму" отыграл один мяч – неразберихой в штрафной площади киевлян сполна воспользовался Эрдем Шен. В оставшееся время хозяева были ближе к четвертому забитому голу, нежели гости ко второму. Ну а в итоге, все осталось, как есть.

Итак, киевское "Динамо" в ответном поединке берет верх над "Маритиму" и уже готовится к завтрашней жеребьевки группового этапа Лиги Европы.

"Динамо" Киев – "Маритиму" – 3:1

Голы: Гармаш, 32 – 1:0, Морозюк, 35 – 2:0, Гонсалес, 61 – 3:0, Шен, 68 – 3:1

"Динамо": Коваль, Морозюк, Вида, Кадар, Кендзера, Сидорчук, Буяльский (Мораес, 86), Ярмоленко, Гармаш (Шепелев, 77), Гонсалес, Ярмоленко, Мбокани (Кравец, 90+2)

"Маритиму": Шарлез, Бебето, Сантос, Зайнайдин, Мартинш, Гамбоа, Шен (Люндберг, 69), Бесса (Клебер, 46), Виланкулос (Ибсон, 46), Валенте, Эвертон

Богдан Архипенко

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