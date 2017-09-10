Киевское "Динамо" разгромило "Александрию"

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Киевское "Динамо" разгромило "Александрию"

В матче 8-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" дома победило "Александрию". Все голы были забиты во втором тайме. Отличились Евгений Хачериди, Дьемерси Мбокани и Виктор Цыганков.

"Динамо" Киев - "Александрия" - 3:0 (0:0)
Голы: Хачериди, 52 - 1:0, Мбокани, 65 - 2:0, Цыганков, 67 - 3:0

"Динамо": Коваль, Пиварич, Хачериди, Кадар, Цыганков, Сидорчук, Гармаш (Мораес, 70), Гонсалес (Шепелев, 80), Буяльский, Морозюк, Мбокани (Кравец, 70)

"Александрия": Панькив, Гитченко, Пашаев, Бацула, Бондаренко, Цуриков, Запорожан, Грицук (Калунчук, 71), Старенький (Полярус, 57), Банада, Ситало (Пономарь, 76)

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