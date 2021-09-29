Киевское "Динамо" разгромило "Баварию" в матче Юношеской Лиги УЕФА

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Киевское "Динамо" разгромило "Баварию" в матче Юношеской Лиги УЕФАФото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Юношеская команда киевского "Динамо" u19 на выезде разгромила молодежную команду мюнхенской "Баварии" в матче Юношеской Лиги УЕФА.

"Бавария" - "Динамо" - 0:4

Голы: Самба Диалло, 33 - 0:1, Самба Диалло, 57 - 0:2, Назар Волошин, 59 - 0:3, Илья Скрипник, 85 - 0:4.

"Бавария" - Хюльсманн, Денк (Вениг, 58), Лоуренс, Салихамиджич (Ибрагимович, 58), Павлович, Janitzek, Херольд, Wanner, Копадо (Mamedova, 70), Саньянг, Кабадайы (Аитамер, 74).

"Динамо" - Нещерет, Вивчаренко (Слесарь, 87), Боль, Бенедюк, Дячук, Яцык, Бражко, Царенко (Скрипник, 77), Попов (Горбач, 77), Волошин (Мельниченко, 87), Диалло (Malysh, 73).

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