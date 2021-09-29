Киевское "Динамо" разгромило "Баварию" в матче Юношеской Лиги УЕФА
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Юношеская команда киевского "Динамо" u19 на выезде разгромила молодежную команду мюнхенской "Баварии" в матче Юношеской Лиги УЕФА.
"Бавария" - "Динамо" - 0:4
Голы: Самба Диалло, 33 - 0:1, Самба Диалло, 57 - 0:2, Назар Волошин, 59 - 0:3, Илья Скрипник, 85 - 0:4.
"Бавария" - Хюльсманн, Денк (Вениг, 58), Лоуренс, Салихамиджич (Ибрагимович, 58), Павлович, Janitzek, Херольд, Wanner, Копадо (Mamedova, 70), Саньянг, Кабадайы (Аитамер, 74).
"Динамо" - Нещерет, Вивчаренко (Слесарь, 87), Боль, Бенедюк, Дячук, Яцык, Бражко, Царенко (Скрипник, 77), Попов (Горбач, 77), Волошин (Мельниченко, 87), Диалло (Malysh, 73).
Также не пропустите: В РФС высказались по поводу телеправ на РПЛ. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Ла Лига опубликовала новый потолок зарплатной ведомости для своих клубов: "Барселона" - седьмая, "Севилья" - вторая, у "Реала" гигантский отрыв
-
РПЛ опубликовала расписание на десятый тур (фото)
-
Стала известна сумма предложения о покупке "Валенсии"
-
"Зенит" вырвал победу у "Мальме" в матче Юношеской Лиги УЕФА
-
"Локомотив" отреагировал на слухи о возможном приглашении Тедеско на пост тренера
Лента новостей
-
Кавани летом мог оказаться в России
-
Президент "Барселоны" высказался перед матчем против "Бенфики" в Лиге чемпионов
-
Киевское "Динамо" разгромило "Баварию" в матче Юношеской Лиги УЕФА
-
Кьеза высказался о важности образования в своей жизни
-
В РФС высказались по поводу телеправ на РПЛ
-
Ла Лига опубликовала новый потолок зарплатной ведомости для своих клубов: "Барселона" - седьмая, "Севилья" - вторая, у "Реала" гигантский отрыв
-
Кроос высказался о возможном трансфере Мбаппе в "Реал"
-
"Арсенал" не теряет интерес к Асенсио
-
РПЛ опубликовала расписание на десятый тур (фото)
-
Топ-клубы Ла Лиги интересуются Барриосом
-
Спаллетти заявил, что "Спартак" не заслуживал поражения в матче с "Легией"
-
Мостовой сказал, что нужно "Зениту" для победы над "Реалом" после триумфа "Шерифа"
-
"Арсенал" надолго потерял Джаку
-
Стала известна сумма предложения о покупке "Валенсии"
-
Инсинье поделился ожиданиями от матча со "Спартаком" в Лиге Европы
-
Главный тренер сборной Уэльса высказался о травме Бэйла
-
Модрич подарил футболку с автографом внуку тренера "Шерифа" Юрия Вернидуба
-
"Зенит" вырвал победу у "Мальме" в матче Юношеской Лиги УЕФА
-
Анчелотти назвал причину поражения от "Шерифа"
-
Клаудиньо поделился мнением о силе РПЛ
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20