Киевское "Динамо" разгромило белорусский клуб в товарищеском матче (видео)

Теги динамо киевбатэ

Киевское "Динамо" разгромило белорусский клуб в товарищеском матче (видео)

Киевское "Динамо" в товарищеском матче разгромило белорусский БАТЭ со счетом 5:2. Победу украинскому клубу принесли голы Виктора Цыганкова, Карлоса Де Пены, Миккеля Дуэлунда, Жерсона Родригеса и автогол Копитовича.

"Динамо" Киев, Украина — БАТЭ Беларусь - 5:2 (3:0)
Голы: Цыганков, 7 - 1:0, Де Пена, 20 - 2:0, Копитович, 24 (автогол) - 3:0, Умаров, 78 - 3:1, Дуэлунд, 84 - 4:1, Сорока, 86 - 4:2, Родригес, 88 - 5:2

"Динамо": Бущан (Нещерет, 46, (Моргун, 86)) – Миколенко (Сидклей, 67), Попов (Сирота, 72), Забарный (Шабанов, 58), Караваев (Кендзера, 46) – Андриевский, Шепелев (Сидорчук, 46), Буяльский (Дуэлунд, 72), Де Пена (Родригес, 46), Цыганков (Леднев, 62) – Бєседин.

ДИНАМО - БАТЭ: ПОЛНОЕ ВИДЕО МАТЧА

Не пропустите: Киевское "Динамо" огласило заявку на плей-офф Лиги Европы. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Зидан рассказал, как прошла операция Рамоса

Зидан рассказал, как прошла операция Рамоса

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов