Киевское "Динамо" разгромило белорусский клуб в товарищеском матче (видео)
Киевское "Динамо" в товарищеском матче разгромило белорусский БАТЭ со счетом 5:2. Победу украинскому клубу принесли голы Виктора Цыганкова, Карлоса Де Пены, Миккеля Дуэлунда, Жерсона Родригеса и автогол Копитовича.
"Динамо" Киев, Украина — БАТЭ Беларусь - 5:2 (3:0)
Голы: Цыганков, 7 - 1:0, Де Пена, 20 - 2:0, Копитович, 24 (автогол) - 3:0, Умаров, 78 - 3:1, Дуэлунд, 84 - 4:1, Сорока, 86 - 4:2, Родригес, 88 - 5:2
"Динамо": Бущан (Нещерет, 46, (Моргун, 86)) – Миколенко (Сидклей, 67), Попов (Сирота, 72), Забарный (Шабанов, 58), Караваев (Кендзера, 46) – Андриевский, Шепелев (Сидорчук, 46), Буяльский (Дуэлунд, 72), Де Пена (Родригес, 46), Цыганков (Леднев, 62) – Бєседин.
ДИНАМО - БАТЭ: ПОЛНОЕ ВИДЕО МАТЧА
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13