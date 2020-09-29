Киевское "Динамо" разгромило "Гент" и вышло в Лигу Чемпионов

В ответном матче раунда плей-офф Лиги Чемпионов киевское "Динамо" на своем поле разгромило бельгийский "Гент" и вышло в групповой этап турнира. Победу украинскому клубу принесли голы Виталия Буяльского, Карлоса Де Пены и Жерсона Родригеша.

"Динамо" Киев, Украина – "Гент" Бельгия - 3:0 (2:0) - первый матч - 2:1

Голы: Буяльский, 9 - 1:0, де Пена, 36 (с пенальти) - 2:0, Родригеш, 49 (с пенальти) - 3:0

"Динамо" Киев: Бущан, Забарный, Миколенко, Кендзера, Караваев, Буяльский, Шапаренко (Андриевский, 77), де Пена (Вербич, 60), Сидорчук, Родригеш (Цыганков, 60), Супряга.

"Гент": Руф, Пластун, Нгаде-Нгаджуи, Кастро-Монтес (Ботака, 65), Нуриу Фортуна, Дорш, Овусу (Маррех, 54), Ньянгбо, Депуатр (Самуаз, 74), Кляйндинст, Букари.

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