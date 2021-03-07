Киевское "Динамо" разгромило клуб Милевского в матче чемпионата Украины

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Киевское "Динамо" разгромило клуб Милевского в матче чемпионата Украины

В матче 17-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле разгромило "Минай" со счетом 3:0 благодаря голам Сергея Сидорчука, Карлоса Де Пены и Жерсона Родригеса.

В составе гостей 60 минут на поле провел бывший нападающий киевлян Артем Милевский.

"Динамо", набрав 40 очков, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Минай" с 13 очками остался на 12-й позиции.

"Динамо" Киев – "Минай" Минай - 3:0 (0:0)
Голы: Сидорчук, 52 - 1:0, де Пена, 55 - 2:0, Родригес, 90+1 (с пенальти)

"Динамо": Бущан, Кендзера (Родригес, 64), Сирота, Миколенко (Сидклей, 82), Караваев, Шапаренко (Шепелев, 64), де Пена (Дуэлунд, 73), Буяльский (Андриевский, 82), Сидорчук, Забарный, Беседин.

"Минай": Попович, Малепе, Ковтун, Матич (Маембе, 60), Лопыренок (Карась, 55), Кныш, Хахлев, Пыняшко (Кополовец, 71), Снижко, Милевский (Шиндер, 60), Ахмедзаде (Кожанов, 55).

Удаление: Малепе (54).

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