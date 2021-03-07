Киевское "Динамо" разгромило клуб Милевского в матче чемпионата Украины
В матче 17-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" на своем поле разгромило "Минай" со счетом 3:0 благодаря голам Сергея Сидорчука, Карлоса Де Пены и Жерсона Родригеса.
В составе гостей 60 минут на поле провел бывший нападающий киевлян Артем Милевский.
"Динамо", набрав 40 очков, лидирует в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. "Минай" с 13 очками остался на 12-й позиции.
"Динамо" Киев – "Минай" Минай - 3:0 (0:0)
Голы: Сидорчук, 52 - 1:0, де Пена, 55 - 2:0, Родригес, 90+1 (с пенальти)
"Динамо": Бущан, Кендзера (Родригес, 64), Сирота, Миколенко (Сидклей, 82), Караваев, Шапаренко (Шепелев, 64), де Пена (Дуэлунд, 73), Буяльский (Андриевский, 82), Сидорчук, Забарный, Беседин.
"Минай": Попович, Малепе, Ковтун, Матич (Маембе, 60), Лопыренок (Карась, 55), Кныш, Хахлев, Пыняшко (Кополовец, 71), Снижко, Милевский (Шиндер, 60), Ахмедзаде (Кожанов, 55).
Удаление: Малепе (54).
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|Команда
|М
|О
|1
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|Динамо Киев
|22
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|Заря Луганск
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|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
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|Колос Ковалёвка
|21
|26
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|Мариуполь
|21
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|8
|Dnipro-1
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|Львов
|22
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|Ворскла
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|Олимпик Донецк
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|Карпаты Львов
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