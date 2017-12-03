Киевское "Динамо" разгромило "Мариуполь"

Теги динамо киевмариуполь

Киевское "Динамо" разгромило "Мариуполь"

В рамках 18-го тура чемпионата Украины "Динамо" разгромно обыграло "Мариуполь".

"Динамо" - "Мариуполь" 5:1

Голы: Болбат, 27 - 0:1, Гармаш, 28 - 1:1, Цыганков, 45 - 2:1, Мораес, 75 - 3:1, Мораес, 84 - 4:1, Гонсалес, 90 - 5:1

"Динамо": Бущан, Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич, Шепелев, Буяльский, Морозюк, Гармаш (Шапаренко, 79), Цыганков (Гонсалес, 85), Мбокани (Мораес, 40)

"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Вакуленко, Тищенко, Белый, Мишнев (Гомис, 13), Кожанов (Чурко, 59), Тотовицкий, Болбат, Фомин (Борячук, 82)

Предупреждение: Яворский

Удаление: Яворский, 68 (вторая желтая карточка). | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Топ-10 перспективных игроков, за которыми нужно будет следить на ЧМ-2018

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 18 42
2 Динамо Киев 17 38
3 Ворскла 18 28
4 Верес Ровно 18 25
5 Олимпик Донецк 17 25
6 Заря Луганск 18 24
7 Мариуполь 17 20
8 Александрия 18 18
9 Звезда Кропивницкий 18 17
10 Черноморец Одесса 18 16
11 Карпаты Львов 17 14
12 Сталь Каменское 18 12
Полная таблица

топ-5 тегов