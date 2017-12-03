Киевское "Динамо" разгромило "Мариуполь"
В рамках 18-го тура чемпионата Украины "Динамо" разгромно обыграло "Мариуполь".
"Динамо" - "Мариуполь" 5:1
Голы: Болбат, 27 - 0:1, Гармаш, 28 - 1:1, Цыганков, 45 - 2:1, Мораес, 75 - 3:1, Мораес, 84 - 4:1, Гонсалес, 90 - 5:1
"Динамо": Бущан, Кендзера, Хачериди, Кадар, Пиварич, Шепелев, Буяльский, Морозюк, Гармаш (Шапаренко, 79), Цыганков (Гонсалес, 85), Мбокани (Мораес, 40)
"Мариуполь": Худжамов, Кирюханцев, Яворский, Вакуленко, Тищенко, Белый, Мишнев (Гомис, 13), Кожанов (Чурко, 59), Тотовицкий, Болбат, Фомин (Борячук, 82)
Предупреждение: Яворский
Удаление: Яворский, 68 (вторая желтая карточка). | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|42
|2
|Динамо Киев
|17
|38
|3
|Ворскла
|18
|28
|4
|Верес Ровно
|18
|25
|5
|Олимпик Донецк
|17
|25
|6
|Заря Луганск
|18
|24
|7
|Мариуполь
|17
|20
|8
|Александрия
|18
|18
|9
|Звезда Кропивницкий
|18
|17
|10
|Черноморец Одесса
|18
|16
|11
|Карпаты Львов
|17
|14
|12
|Сталь Каменское
|18
|12