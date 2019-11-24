Киевское "Динамо" разгромило "Мариуполь" и другие результаты 15-го тура УПЛ
Представляем результаты матчей 15-го тура УПЛ.
"Динамо" - "Мариуполь" 3:0
Голы: Буяльский, 21 - 1:0, Цыганков, 77 - 2:0, Вербич, 82 - 3:0
"Динамо": Бущан, Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко, Буяльский (Шапаренко, 62), Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Беседин (Соль, 84), Де Пена (Вербич, 76).
"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворский (Фомин, 68), Кирюханцев, Мишнев, Чех, Горбунов, Тищенко, Чурко (Кащук, 84), Вакула (Петерман, 87).
"Карпаты" - "Олимпик" 1:2
Голы: Назарина, 9 - 1:0, Цымбалюк, 26 - 1:1, Шахаб, 45 - 1:2
"Карпаты": Артым, Мартинс, Веремиенко, Вакуленко (Якимец, 59), Дубинчак, Назарина, Клец, Деда, Дженнингс, Понде (Войкович, 68), Лях (Гуцуляк, 46)
"Олимпик": Крынский, Ксенз (Завийский, 64), Гришко, Зотько (Лукьянчук, 46), Снурницын, Кравчук, Цымбалюк, Политыло, Е. Пасич (Тейшейра, 45+1), Балашов, Шахаб
"Колос" - "Десна" 2:0
Голы: Лысенко, 30 - 1:0, Вильхамссон, 72 - 2:0
"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Милько, Задоя, Ориховский (Смирный, 70), Кожушко (Ильин, 60), Вильхамссон (Рябов, 90+2), Лысенко
"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Западня (Картушов, 64), Огиря, Богданов (Филиппов, 73), Калитвинцев, А. Фаворов, Кузык (Хлебас, 73), Дегтярев
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|Десна Чернигов
|15
|27
|4
|Динамо Киев
|14
|27
|5
|Александрия
|15
|27
|6
|Олимпик Донецк
|15
|18
|7
|Мариуполь
|14
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|8
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|15
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