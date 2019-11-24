Киевское "Динамо" разгромило "Мариуполь" и другие результаты 15-го тура УПЛ

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Киевское "Динамо" разгромило "Мариуполь" и другие результаты 15-го тура УПЛ

Представляем результаты матчей 15-го тура УПЛ.

"Динамо" - "Мариуполь" 3:0

Голы: Буяльский, 21 - 1:0, Цыганков, 77 - 2:0, Вербич, 82 - 3:0

"Динамо": Бущан, Караваев, Кадар, Шабанов, Миколенко, Буяльский (Шапаренко, 62), Сидорчук, Шепелев, Цыганков, Беседин (Соль, 84), Де Пена (Вербич, 76).

"Мариуполь": Гальчук, Чоботенко, Дава, Яворский (Фомин, 68), Кирюханцев, Мишнев, Чех, Горбунов, Тищенко, Чурко (Кащук, 84), Вакула (Петерман, 87).


"Карпаты" - "Олимпик" 1:2

Голы: Назарина, 9 - 1:0, Цымбалюк, 26 - 1:1, Шахаб, 45 - 1:2

"Карпаты": Артым, Мартинс, Веремиенко, Вакуленко (Якимец, 59), Дубинчак, Назарина, Клец, Деда, Дженнингс, Понде (Войкович, 68), Лях (Гуцуляк, 46)

"Олимпик": Крынский, Ксенз (Завийский, 64), Гришко, Зотько (Лукьянчук, 46), Снурницын, Кравчук, Цымбалюк, Политыло, Е. Пасич (Тейшейра, 45+1), Балашов, Шахаб


"Колос" - "Десна" 2:0

Голы: Лысенко, 30 - 1:0, Вильхамссон, 72 - 2:0

"Колос": Волынец, Зозуля, Максименко, Парамонов, Черноморец, Милько, Задоя, Ориховский (Смирный, 70), Кожушко (Ильин, 60), Вильхамссон (Рябов, 90+2), Лысенко

"Десна": Паст, Д. Фаворов, Гитченко, Имереков, Западня (Картушов, 64), Огиря, Богданов (Филиппов, 73), Калитвинцев, А. Фаворов, Кузык (Хлебас, 73), Дегтярев

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3 Десна Чернигов Десна Чернигов 15 27
4 Динамо Киев Динамо Киев 14 27
5 Александрия Александрия 15 27
6 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 15 18
7 Мариуполь Мариуполь 14 17
8 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 15 17
9 Dnipro-1 Dnipro-1 15 15
10 Карпаты Львов Карпаты Львов 15 11
11 Львов Львов 15 11
12 Ворскла Ворскла 15 8
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