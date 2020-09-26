Киевское "Динамо" разгромило "Минай". После назначения Луческу команда выиграла 7 из 8 матчей
В рамках 4-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" крупно обыграло "Минай" со счётом 4:0.
Соперник столичной команды уже на 14-й минуте остался вдесятером, после чего подопечные Мирчи Луческу забили четыре безответных гола.
Стоит отметить, что после назначения румынского тренера "Динамо" одержало 7 побед в 8 официальных матчах, ещё 1 встреча завершилась ничьей.
"Минай" - "Динамо Киев" - 0:4
Голы: Андриевский, 36 - 0:1, Цыганков, 40 - 0:2, Вербич, 59 - 0:3, Матич, 68 (автогол) - 0:4.
"Минай": Попович, Лопыренок, Матич, Павлиш, Меличенко (Шемми, 75), Ткачук, Пиняшко (Кныш, 67), Сакив, Кожанов (Маткобожик, 20), Шиндер (Ахмедзаде, 75), Нуриев (Шпак, 67).
"Динамо Киев": Бущан, Кендзера (Караваев, 74), Забарный, Сирота, Миколенко, Андриевский, Шепелев (Сидорчук, 46), Цыганков (Цитаишвили, 63), Дуэлунд (Шапаренко, 46), Вербич, Супряга (Соль, 46).
Удаление: Павлиш, 14.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13