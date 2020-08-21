Киевское "Динамо" разгромило "Олимпик" в дебютном матче Луческу

"Динамо" Киев на выезде обыграло "Олимпик" в чемпионате Украины.

Отметим, для главного тренера киевлян Мирчи Луческу этот матч стал дебютным.

"Олимпик" Донецк - "Динамо" Киев- 1:4

Голы: Буяльский, 8 - 0:1 Завийский, 15 (в свои ворота) - 0:2, Политыло, 23 - 1:2,Супряга, 56 - 1:3, Цыганков, 87 - 1:4.

"Олимпик": Кичак - Зотько, Снурницын (Неплях, 80), Лебеденко - Пасич (Кириленко, 80), Тейшейра, Политыло, Романовский (Кравчук, 74), Чогадзе (Лукьянчук, 66) Завийский, Шахаб (Баланюк, 66)

"Динамо": Бущан, Тымчик, Кендзера, Сирота, Караваев, Сидорчук, Буяльский, Цитаишвили (Родригес, 46), Шапаренко (Андриевский, 84), Де Пена (Цыганков, 75), Супряга (Дуэлунд, 84)

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