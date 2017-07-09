Киевское "Динамо" разгромило "Спарту" в товарищеском матче

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Киевское "Динамо" разгромило "Спарту" в товарищеском матче

В товарищеском матче киевское "Динамо" было сильнее пражской "Спарты".

"Динамо" (Киев, Украина) - "Спарта" (Прага, Чехия) - 4:1 (2:1)
Голы: Ярмоленко, 4 - 1:0, Фридек, 12 - 1:1, Цыганков, 33 - 2:1, Гармаш, 51 - 3:1, Мбокани, 70 - 4:1

"Динамо": Рудько, Морозюк, Хачериди, Вида, Антунеш, Гармаш (Мораес, 77), Сидорчук, Буяльский (Корзун, 69), Ярмоленко (Михайличенко, 83), Мбокани, Цыганков (Гонсалес, 62)

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