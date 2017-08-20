Киевское "Динамо" разгромило "Сталь", "Ворксла" победила "Мариуполь"

Завершились два матча шестого тура чемпионата Украины. Киевское "Динамо" на своем поле с крупным счетом победило "Сталь", "Ворскла" дома минимально одолела "Мариуполь".

"Динамо" Киев - "Сталь" Каменское - 4:1 (3:0)

Голы: Беседин, 2 - 1:0, Кравец, 26 - 2:0, Вида, 41 - 3:0, Кузык, 54 - 3:1, Кравец, 65 - 4:1

"Динамо": Бущан, Кендзера, Вида, Хачериди, Пиварич (Миколенко, 7), Гусев (Дерлис Гонсалес, 66), Сидорчук (Буяльский, 46), Шепелев, Цыганков, Беседин, Кравец

"Сталь": Пеньков, Мыцык, Грачов, Даниэлян, Павлюк, Месхи (Якимив, 81), Г. Малакян (Костенко, 76), Задерака (Хоцяновский, 63), Мысык, Кузык, Э.Малакян.

"Ворскла" Полтава - "Мариуполь" - 1:0 (0:0)

Гол: Чижов, 83 - 1:0

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