Киевское "Динамо" разгромило "Ваккер" в товарищеском матче

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Киевское "Динамо" разгромило "Ваккер" в товарищеском матче

Киевское "Динамо" в товарищеском матче с крупным счетом обыграло австрийский "Ваккер".

"Динамо" (Киев, Украина) - "Ваккер" (Австрия) - 3:0 (2:0)

Голы: Беседин, 9 - 1:0, Хлебас, 24 - 2:0, Беседин, 64 - 3:0

"Динамо": Коваль (Бущан, 60), Тымчик (Бурда, 72), Кадар, Пантич, Очигава - Гонсалес (Михайличенко, 62), Шепелев, Корзун (Рыбалка, 63), Гусев (Яремчук, 83), Беседин, Хлебас (Мораес, 46) | http://soccernews.ru

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