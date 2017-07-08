Киевское "Динамо" разгромило "Ваккер" в товарищеском матче
Киевское "Динамо" в товарищеском матче с крупным счетом обыграло австрийский "Ваккер".
"Динамо" (Киев, Украина) - "Ваккер" (Австрия) - 3:0 (2:0)
Голы: Беседин, 9 - 1:0, Хлебас, 24 - 2:0, Беседин, 64 - 3:0
"Динамо": Коваль (Бущан, 60), Тымчик (Бурда, 72), Кадар, Пантич, Очигава - Гонсалес (Михайличенко, 62), Шепелев, Корзун (Рыбалка, 63), Гусев (Яремчук, 83), Беседин, Хлебас (Мораес, 46) | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
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|42
|2
|Сталь Каменское
|32
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|Звезда Кропивницкий
|32
|34
|4
|Карпаты Львов
|32
|30
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|Днепр Днепропетровск
|31
|22
|6
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|31
|7