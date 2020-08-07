Киевское "Динамо" разгромило "Верес" в дебютном матче Луческу (видеообзор)
Киевское "Динамо" в товарищеской игре обыграло "Верес".
Отметим, что это был первый матч "Динамо" под руководством нового наставника Мирчи Луческу.
"Динамо" - "Верес" 3:0
Голы: Дуэлунд, 6 - 1:0, Супряга, 16 - 2:0, де Пена, 52 - 3:0
"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Тымчик, Забарный, Сирота, Караваев, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Леднев, Дуэлунд, Супряга
"Динамо" (2-й тайм): Бущан, Тымчик, Сидорчук (Забарный, 68), Сирота, Вантух, Андриевский, Буяльский (Родригес, 68), Булеца, Цитаишвили, де Пена, Соль.
"Верес" (старт): Когут, Пинчук, Махнев, Гончаренко, Солдат, Петько, Кучеров, Хоцяновский, Соломка, Панасенко, Шестаков.
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