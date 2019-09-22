Киевское "Динамо" разгромило "Ворсклу"

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Киевское "Динамо" разгромило "Ворсклу"

В рамках 8-го тура УПЛ киевское "Динамо" добыло крупную победу над "Ворсклой".

Теперь "Динамо" занимает пятое место в чемпионате, отставая от лидирующего "Шахтера" на 13 очков.

"Ворскла" - "Динамо" 0:5

Голы: Цыганков, 9 - 0:1, Шабанов, 35 - 0:2, Де Пена, 37 - 0:3, Беседин, 46 - 0:4, Де Пена, 83 - 0:5

"Ворскла": Каневцев (Ткаченко, 28), Пердута, Баенко, Чеснаков, Кане, Скляр, Габелок, Ребенок, Луизао (Петрович, 46), Артур, Васин (Хебай, 71)

"Динамо": Бущан, Караваев, Бурда (Кадар, 53), Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Буяльский, 38), Цыганков, Гармаш (Соль, 78), Де Пена, Беседин.

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