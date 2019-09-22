Киевское "Динамо" разгромило "Ворсклу"
В рамках 8-го тура УПЛ киевское "Динамо" добыло крупную победу над "Ворсклой".
Теперь "Динамо" занимает пятое место в чемпионате, отставая от лидирующего "Шахтера" на 13 очков.
"Ворскла" - "Динамо" 0:5
Голы: Цыганков, 9 - 0:1, Шабанов, 35 - 0:2, Де Пена, 37 - 0:3, Беседин, 46 - 0:4, Де Пена, 83 - 0:5
"Ворскла": Каневцев (Ткаченко, 28), Пердута, Баенко, Чеснаков, Кане, Скляр, Габелок, Ребенок, Луизао (Петрович, 46), Артур, Васин (Хебай, 71)
"Динамо": Бущан, Караваев, Бурда (Кадар, 53), Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Шепелев (Буяльский, 38), Цыганков, Гармаш (Соль, 78), Де Пена, Беседин.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|5
|15
|2
|Десна Чернигов
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|5
|10
|4
|Александрия
|6
|9
|5
|Dnipro-1
|6
|8
|6
|Ворскла
|6
|7
|7
|Динамо Киев
|4
|7
|8
|Колос Ковалёвка
|6
|7
|9
|Львов
|5
|6
|10
|Карпаты Львов
|6
|5
|11
|Мариуполь
|4
|4
|12
|Олимпик Донецк
|5
|1