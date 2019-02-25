Киевское "Динамо" разгромило "Зарю"

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Киевское "Динамо" разгромило "Зарю"

В рамках 19-го тура УПЛ киевское "Динамо" уверенно разобралось с "Зарей". Теперь отставание "Динамо" от лидирующего "Шахтера" составляет всего одно очко, однако "горняки" свой матч проводят в данный момент.

"Динамо" - "Заря" 5:0

Голы: Шапаренко, 34 - 1:0, Вербич, 38 - 2:0, Шапаренко, 45 - 3:0, Вербич, 53 - 4:0, Соль, 73 - 5:0

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский (Алибеков, 76), Шапаренко, Цыганков (Цитаишвили, 70), Соль (Русин, 79), Вербич

"Заря": Луис Фелипе, Караваев, Вернидуб, Литвин, Чеберко, Силас (Арвеладзе, 46), Чайковский, Лунев (Кабаев, 46), Кочергин (Леонардо, 73), Хомченовский, Будковский     
 
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