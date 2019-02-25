Киевское "Динамо" разгромило "Зарю"
В рамках 19-го тура УПЛ киевское "Динамо" уверенно разобралось с "Зарей". Теперь отставание "Динамо" от лидирующего "Шахтера" составляет всего одно очко, однако "горняки" свой матч проводят в данный момент.
"Динамо" - "Заря" 5:0
Голы: Шапаренко, 34 - 1:0, Вербич, 38 - 2:0, Шапаренко, 45 - 3:0, Вербич, 53 - 4:0, Соль, 73 - 5:0
"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко, Сидорчук, Буяльский (Алибеков, 76), Шапаренко, Цыганков (Цитаишвили, 70), Соль (Русин, 79), Вербич
"Заря": Луис Фелипе, Караваев, Вернидуб, Литвин, Чеберко, Силас (Арвеладзе, 46), Чайковский, Лунев (Кабаев, 46), Кочергин (Леонардо, 73), Хомченовский, Будковский
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|18
|45
|2
|Динамо Киев
|19
|41
|3
|Александрия
|18
|36
|4
|Заря Луганск
|19
|28
|5
|Ворскла
|19
|27
|6
|Десна Чернигов
|19
|27
|7
|Мариуполь
|19
|27
|8
|Львов
|19
|23
|9
|Карпаты Львов
|19
|20
|10
|Олимпик Донецк
|19
|19
|11
|Черноморец Одесса
|19
|15
|12
|Арсенал Киев
|19
|8