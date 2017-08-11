Киевское "Динамо" разгромило "Звезду"
В рамках 5-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" уверенно обыграло "Звезду".
"Динамо" – "Звезда" 3:0
Голы: Мбокани, 48 - 1:0, Ярмоленко, 76 (пен) - 2:0, Ярмоленко, 78 - 3:0
"Динамо": Коваль - Морозюк, Хачериди (Гармаш, 46), Кендзера, Кадар - Сидорчук, Буяльский - Цыганков (Шепелев, 77), Ярмоленко, Гонсалес - Мбокани (Кравец, 81).
"Звезда": Паст - Полегенько, Фатеев, Ковалев, Пепе, Цюпа (Оганесян, 64) - Драченко, Загальский, Дрышлюк (Кастельс, 84) - Чичиков (Прядун, 61), Эсеола.
Предупреждения: Шепелев - Цюпа. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|5
|13
|2
|Шахтер Донецк
|4
|9
|3
|Олимпик Донецк
|4
|8
|4
|Ворскла
|4
|7
|5
|Верес Ровно
|4
|6
|6
|Сталь Каменское
|4
|6
|7
|Мариуполь
|4
|5
|8
|Карпаты Львов
|4
|4
|9
|Александрия
|4
|3
|10
|Заря Луганск
|4
|2
|11
|Звезда Кропивницкий
|5
|2
|12
|Черноморец Одесса
|4
|1