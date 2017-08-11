Киевское "Динамо" разгромило "Звезду"

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Киевское "Динамо" разгромило "Звезду"

В рамках 5-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" уверенно обыграло "Звезду".

"Динамо" – "Звезда" 3:0

Голы: Мбокани, 48 - 1:0, Ярмоленко, 76 (пен) - 2:0, Ярмоленко, 78 - 3:0

"Динамо": Коваль - Морозюк, Хачериди (Гармаш, 46), Кендзера, Кадар - Сидорчук, Буяльский - Цыганков (Шепелев, 77), Ярмоленко, Гонсалес - Мбокани (Кравец, 81).

"Звезда": Паст - Полегенько, Фатеев, Ковалев, Пепе, Цюпа (Оганесян, 64) - Драченко, Загальский, Дрышлюк (Кастельс, 84) - Чичиков (Прядун, 61), Эсеола.

Предупреждения: Шепелев - Цюпа. | http://soccernews.ru

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