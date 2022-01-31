Киевское "Динамо" разнесло чемпиона Болгарии в товарищеском матче
Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" в товарищеском матче разгромило действующего чемпиона Болгарии "Лудогорец" со счетом 4:1.
Победу украинскому клубу принесли голы Дениса Гармаша, Витиньо, Николая Шапаренко и Ильи Шкурина. В составе болгар отличился Кирилл Десподов.
"Динамо" Киев, Украина - "Лудогорец" Разград, Болгария - 4:1 (2:0)
Голы: Гармаш, 16 (с пенальти) - 1:0, Витиньо, 38 - 2:0, Шапаренко, 47 - 3:0, Шкурин, 75 - 4:0, Десподов, 78 (с пенальти) - 4:1
"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Сидорчук, Караваев, Вербич, Гармаш, Витиньо.
"Динамо": (2-й тайм): Бойко, Кенджера, Бурда, Боль, Вивчаренко, Яцик, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Цыганков, Шкурин.
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