Киевское "Динамо" разнесло чемпиона Болгарии в товарищеском матче

Теги динамо киевлудогорец

Киевское "Динамо" разнесло чемпиона Болгарии в товарищеском матче

Фото: инстаграм "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в товарищеском матче разгромило действующего чемпиона Болгарии "Лудогорец" со счетом 4:1.

Победу украинскому клубу принесли голы Дениса Гармаша, Витиньо, Николая Шапаренко и Ильи Шкурина. В составе болгар отличился Кирилл Десподов.

"Динамо" Киев, Украина - "Лудогорец" Разград, Болгария - 4:1 (2:0)

Голы: Гармаш, 16 (с пенальти) - 1:0, Витиньо, 38 - 2:0, Шапаренко, 47 - 3:0, Шкурин, 75 - 4:0, Десподов, 78 (с пенальти) - 4:1

"Динамо" (1-й тайм): Бущан, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Шепелев, Сидорчук, Караваев, Вербич, Гармаш, Витиньо.

"Динамо": (2-й тайм): Бойко, Кенджера, Бурда, Боль, Вивчаренко, Яцик, Шапаренко, Буяльский, де Пена, Цыганков, Шкурин.

Не пропустите: Форвард киевского "Динамо" перешел в "Сампдорию". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" расстался с Понсе

"Спартак" расстался с Понсе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов