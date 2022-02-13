Киевское "Динамо" разнесло сербский клуб в товарищеском матче (видео)

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Киевское "Динамо" разнесло сербский клуб в товарищеском матче (видео)

Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен

Киевское "Динамо" в товарищеском матче разгромило сербский клуб "Инджия" со счетом 4:0.

Победу украинцам принесли голы Беньямина Вербича, Карлоса де Пены, Владислава Ваната и Виталия Буяльского.

"Динамо" Киев, Украина – "Инджия" Сербия – 4:0 (2:0)
Голы: Вербич, 33 - 1:0, де Пена, 44 - 2:0, Ванат, 57 - 3:0, Буяльский, 86 - 4:0

"Динамо": Бойко (Бущан, 66) – Тымчик (Бражко, 75), Забарный (Сирота, 66), Боль (Кендзера, 66), Дубинчак (Караваев, 66) – Сидорчук, Гармаш (Буяльский, 66), де Пена (Яцык, 66), Антюх (Цыганков, 46), Вербич (Шкурин, 66) – Ванат (Кулач, 66).

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