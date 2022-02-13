Киевское "Динамо" разнесло сербский клуб в товарищеском матче (видео)
Фото: инстаграм киевского "Динамо"/Автор неизвестен
Киевское "Динамо" в товарищеском матче разгромило сербский клуб "Инджия" со счетом 4:0.
Победу украинцам принесли голы Беньямина Вербича, Карлоса де Пены, Владислава Ваната и Виталия Буяльского.
"Динамо" Киев, Украина – "Инджия" Сербия – 4:0 (2:0)
Голы: Вербич, 33 - 1:0, де Пена, 44 - 2:0, Ванат, 57 - 3:0, Буяльский, 86 - 4:0
"Динамо": Бойко (Бущан, 66) – Тымчик (Бражко, 75), Забарный (Сирота, 66), Боль (Кендзера, 66), Дубинчак (Караваев, 66) – Сидорчук, Гармаш (Буяльский, 66), де Пена (Яцык, 66), Антюх (Цыганков, 46), Вербич (Шкурин, 66) – Ванат (Кулач, 66).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13