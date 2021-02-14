Киевское "Динамо" сохраняет лидерство, "Шахтер" теряет очки в матче с аутсайдером: все результаты 14-го тура УПЛ

Завершился 14-й тур украинской Премьер-лиги.

Из основных событий тура отметим потерю очков "Шахтера" в игре против "Колоса" и победу киевского "Динамо", благодаря которой они оторвались от "горняков" на 3 очка.

"Динамо" Киев - "Олимпик" 3:1

Голы: Альваренга, 19 - 0:1, Беседин, 30 - 1:1, Буяльский, 77 - 2:1, Беседин, 90+1 - 3:1

"Колос" - "Шахтер" 0:0

"Минай" - "Львов" 1:2

"Заря" - "Десна" 2:1

"Мариуполь" - "Александрия" 0:1

"Рух" - "Ворскла" 1:1

"Денпр-1" - "Ингулец" 2:1

Турнирная таблица: "Динамо" (33), "Шахтер" (30), "Десна" (23), "Заря" (23), "Ворскла" (21), "Александрия" (19), "Колос" (19), "Олимпик" (17), "Мариуполь" (16), "Львов" (12), "Днепр-1" (11), "Ингулец" (11), "Рух" (10), "Минай" (10).

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