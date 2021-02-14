Киевское "Динамо" сохраняет лидерство, "Шахтер" теряет очки в матче с аутсайдером: все результаты 14-го тура УПЛ
Завершился 14-й тур украинской Премьер-лиги.
Из основных событий тура отметим потерю очков "Шахтера" в игре против "Колоса" и победу киевского "Динамо", благодаря которой они оторвались от "горняков" на 3 очка.
"Динамо" Киев - "Олимпик" 3:1
Голы: Альваренга, 19 - 0:1, Беседин, 30 - 1:1, Буяльский, 77 - 2:1, Беседин, 90+1 - 3:1
"Колос" - "Шахтер" 0:0
"Минай" - "Львов" 1:2
"Заря" - "Десна" 2:1
"Мариуполь" - "Александрия" 0:1
"Рух" - "Ворскла" 1:1
"Денпр-1" - "Ингулец" 2:1
Турнирная таблица: "Динамо" (33), "Шахтер" (30), "Десна" (23), "Заря" (23), "Ворскла" (21), "Александрия" (19), "Колос" (19), "Олимпик" (17), "Мариуполь" (16), "Львов" (12), "Днепр-1" (11), "Ингулец" (11), "Рух" (10), "Минай" (10).
Читайте также: Моуринью - out! Матч против "Сити" показал, почему португальцу лучше сменить профессию тренера на должность телеэксперта. | http://soccernews.ru
главное
Лента новостей
-
Пьянич недоволен своим положением в "Барселоне"
-
Аршавин высказался об отсутствии Кокорина в составе "Фиорентины" на матч с "Сампдорией"
-
"Эвертон" проиграл "Фулхэму" в матче АПЛ
-
Зидан прокомментировал очередную травму Карвахаля
-
Московское "Динамо" нацелилось на защитника "Байера"
-
"Бавария" подпишет защитника из Чемпионшипа
-
Матч Кубка России между "Тамбовом" и "Локомотивом" на грани срыва
-
"Ростов" подпишет форварда софийского ЦСКА
-
Киевское "Динамо" сохраняет лидерство, "Шахтер" теряет очки в матче с аутсайдером: все результаты 14-го тура УПЛ
-
Гюндоган хочет завершить карьеру в "Манчестер Сити"
-
"Айнтрахт" обыграл "Кельн", "Вольфсбург" и гладбахская "Боруссия" поделили очки
-
1
Магуайр: "После слов Моуринью и Клоппа арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего"
-
Рангник: "Благодаря мне Тухель стал тренером"
-
"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс"
-
Лидер чемпионата Франции не смог победить середняка
-
Лэмпард все еще получает зарплату в "Челси"
-
Transfermarkt на День Святого Валентина собрал романтическую сборную
-
"Реал" дома победил "Валенсию" Черышева
-
"Реал" уверен, что получит Холанда
-
Соболев подарил протез больному ребенку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13