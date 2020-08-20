Киевское "Динамо" совершило первый трансфер при Луческу

Нападающий "Кайсериспора" Артем Кравец перешел в киевское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист достался украинскому клубу бесплатно. Футболист подписал с киевлянами контракт до лета 2022 года. Кравец стал первым трансфером "Динамо" после назначения на пост главного тренера команды Мирчи Луческу.

31-летний Кравец выступал за "Кайсериспор" с 2018 года, провел за клуб 63 матча и забил 21 гол. Форвард является воспитанником "Динамо". В составе киевского клуба он забил 43 мяча в 141 поединке. Также он играл за киевский "Арсенал", "Штутгарт" и "Гранаду". За сборную Украины сыграл 23 матча и забил восемь голов.

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