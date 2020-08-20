Киевское "Динамо" совершило первый трансфер при Луческу
Нападающий "Кайсериспора" Артем Кравец перешел в киевское "Динамо", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист достался украинскому клубу бесплатно. Футболист подписал с киевлянами контракт до лета 2022 года. Кравец стал первым трансфером "Динамо" после назначения на пост главного тренера команды Мирчи Луческу.
31-летний Кравец выступал за "Кайсериспор" с 2018 года, провел за клуб 63 матча и забил 21 гол. Форвард является воспитанником "Динамо". В составе киевского клуба он забил 43 мяча в 141 поединке. Также он играл за киевский "Арсенал", "Штутгарт" и "Гранаду". За сборную Украины сыграл 23 матча и забил восемь голов.
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|Команда
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|О
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|28
|59
|2
|Трабзонспор
|28
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|3
|Сивасспор
|28
|53
|4
|Галатасарай
|28
|51
|5
|Бешикташ
|28
|47
|6
|Аланьяспор
|28
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|Фенербахче
|28
|43
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|Гёзтепе АС Измир
|28
|37
|9
|Газиантеп ББ
|28
|34
|10
|Антальяспор
|27
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|Касимпаса
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|32
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|13
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|Малатия Беледийеспор
|28
|28
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|Джайкур Ризеспор
|27
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|Коньяспор
|28
|27
|17
|Кайсериспор
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|Анкарагюджю
|28
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