Киевское "Динамо" спасло ничью в матче с "Десной"
В Чернигове прошел матч в рамках 15 тура УПЛ между местной "Десной" и киевским "Динамо". Встреча завершилась боевой ничьей 1:1. При чем хозяева могут сетовать на потерю 2 очков. Динамовцам удалось отыграться только на последних минутах. Мяч с пенальти забил Цыганков. Хотя результат позволил гостям остаться на 1 строчке в турнирной таблице (в их активе 34 очка), но отставание идущего вторым "Шахтера", сократилось до 1 балла. Черниговцы остались на 4 месте, набрав 24 очка.
"Десна" - "Динамо" Киев – 1:1 (0:0)
Голы: Будковский, 53 - 1:0 Цыганков, 92 (пенальти) - 1:1
Удаление: Безбородько, 87
Десна: Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Мостовой, Ермаков, Арвеладзе (Гитченко, 70), Калитвинцев (Картушов, 82), Гуцуляк (Безбородько, 82), Тотовицкий, Будковский (Чепурненко, 94).
Динамо: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кедзера, Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 65), Цыганков, Буяльский, Родригес, Беседин (Супряга, 86).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13