Киевское "Динамо" спасло ничью в матче с "Десной"

В Чернигове прошел матч в рамках 15 тура УПЛ между местной "Десной" и киевским "Динамо". Встреча завершилась боевой ничьей 1:1. При чем хозяева могут сетовать на потерю 2 очков. Динамовцам удалось отыграться только на последних минутах. Мяч с пенальти забил Цыганков. Хотя результат позволил гостям остаться на 1 строчке в турнирной таблице (в их активе 34 очка), но отставание идущего вторым "Шахтера", сократилось до 1 балла. Черниговцы остались на 4 месте, набрав 24 очка.

"Десна" - "Динамо" Киев – 1:1 (0:0)

Голы: Будковский, 53 - 1:0 Цыганков, 92 (пенальти) - 1:1

Удаление: Безбородько, 87

Десна: Паст, Полегенько, Тамм, Имереков, Мостовой, Ермаков, Арвеладзе (Гитченко, 70), Калитвинцев (Картушов, 82), Гуцуляк (Безбородько, 82), Тотовицкий, Будковский (Чепурненко, 94).

Динамо: Бущан, Караваев, Миколенко, Забарный, Кедзера, Сидорчук, Шепелев (Шапаренко, 65), Цыганков, Буяльский, Родригес, Беседин (Супряга, 86).