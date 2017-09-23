Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Вересом"

Теги динамо киевверес ровно

Киевское "Динамо" сыграло вничью с "Вересом"

В рамках 10-го тура чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграло вничью с "Вересом".

"Динамо" - "Верес"  0:0

"Динамо": Коваль - Морозюк, Хачериди, Кадар, Пиварич - Цыганков, Буяльский (Беседин, 90), Сидорчук, Гонсалес (Гармаш, 65) - Мораес, Мбокани.

"Верес": Бандура - Кобин, Борзенко, Симинин, Адамюк - Е. Пасич (Котляр, 83), Карасюк, Федорчук, Волошинович (Г. Пасич, 88) - Сергийчук (Морозенко, 90+2), Степанюк.

Предупреждения: Сидорчук - Сергийчук. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне

Праздник в Генуе: "Сампдория" наносит "Милану" второе поражение в сезоне

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк 10 25
2 Динамо Киев 9 23
3 Ворскла 9 17
4 Верес Ровно 10 16
5 Мариуполь 8 14
6 Олимпик Донецк 9 13
7 Заря Луганск 9 9
8 Звезда Кропивницкий 10 8
9 Александрия 9 7
10 Карпаты Львов 9 7
11 Сталь Каменское 9 6
12 Черноморец Одесса 9 5
Полная таблица

топ-5 тегов