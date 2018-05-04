Киевское "Динамо" теряет очки в матче с "Мариуполем"

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Киевское "Динамо" теряет очки в матче с "Мариуполем"

В рамках 30-го тура чемпионата Украины "Динамо" сыграло вничью с "Мариуполем".

"Динамо" - "Мариуполь" 1:1

Голы: Борячук, 15 - 0:1, Цыганков (пен), 55 - 1:1

"Динамо": Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Пиварич, Шепелев (Мбокани, 46), Ротань, Цыганков, Шапаренко, Гонсалес (Вербич, 46), Беседин

"Мариуполь": Гальчук, Яворский, Белый, Быков, Тищенко, Пихаленок (Игнатенко, 65). Дедечко, Демири, Мишнев (Болбат, 86), Тотовицкий, Борячук (Чурко, 90+2)

Предупреждения: Беседин - Мишнев, Борячук, Дедечко, Болбат. | http://soccernews.ru

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