Киевское "Динамо" теряет Пиварича

Дебют новичка киевского "Динамо" Йосипа Пиварича оказался крайне неудачным - уже на седьмой минуте матча между столичной командой и каменской "Сталью" хорват покинул поле из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", по итогам медобследования у 28-летнего защитника выявлено сотрясение мозга и глубокая рана на голове.

Точные сроки восстановления Пиварича пока неизвестны, но уже понятно, что ближайшие матчи "Динамо" он точно пропустит. | http://soccernews.ru