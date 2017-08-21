Киевское "Динамо" теряет Пиварича

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Киевское "Динамо" теряет Пиварича

Дебют новичка киевского "Динамо" Йосипа Пиварича оказался крайне неудачным - уже на седьмой минуте матча между столичной командой и каменской "Сталью" хорват покинул поле из-за травмы.

Как сообщает официальный сайт "Динамо", по итогам медобследования у 28-летнего защитника выявлено сотрясение мозга и глубокая рана на голове.

Точные сроки восстановления Пиварича пока неизвестны, но уже понятно, что ближайшие матчи "Динамо" он точно пропустит. | http://soccernews.ru

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