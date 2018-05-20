Киевское "Динамо" теряет троих игроков

Теги динамо киевевгений хачеридидьемерси мбоканижуниор мораес

Киевское "Динамо" теряет троих игроков

Киевское "Динамо" в ближайшее время потеряет троих игроков, сообщают украинские СМИ.

Так, в связи с истечением контрактов клуб покидают защитник Евгений Хачериди, а также нападающие Дьюмерси Мбокани и Жуниор Мораес.

Напомним, что "Динамо" обыграло "Шахтёр" в последнем туре УПЛ. | http://soccernews.ru

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