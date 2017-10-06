Киевское "Динамо" теряет Жуниора Мораеса

Бразильский форвард киевского "Динамо" Жуниор Мораес испытывает проблемы с пахом.

Как сообщает официальный сайт клуба, 30-летний футболист отправился в Сербию для прохождения курса лечения во время паузы в УПЛ.

В этом сезоне Мораес сыграл за "Динамо" 7 матчей и забил 4 гола.

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