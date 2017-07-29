Киевское "Динамо" уничтожило "Карпаты", "Ворскла" сильнее "Звезды"
В рамках третьего тура чемпионата Украины состоялись ещё два матча. Киевское "Динамо" на своём поле нанесло сокрушительное поражение "Карпатам", а "Ворскла" дома взяла верх над "Звездой".
"Динамо" - "Карпаты" - 5:0
Голы: Буяльский, 9 - 1:0, Цыганков, 55 - 2:0, Мбокани, 59 - 3:0, Цыганков, 63 - 4:0, Цыганков, 82 - 5:0.
"Динамо": Рудько, Кендзьора, Вида, Хачериди, Кадар, Шепелев (Беседин, 76), Корзун, Буяльский, Ярмоленко (Гусев, 67), Цыганков, Мбокани (Кравец, 63).
"Карпаты": Мысак, Мирошниченко, Нестеров, Лобай, Лебеденко (Бусько, 88), Ткачук, Клец, Гуцуляк, Худобяк (Аркес, 65), Чачуа (Ди Франко, 65), Рибас.
"Ворскла" - "Звезда" - 2:1
Голы: Оганесян, 20 (автогол) - 1:0, Драченко, 25 - 1:1, Загорулько, 84 - 2:1.
"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Чижов, Матвиенко, Кравченко (Загорулько, 68), Чеснаков, Кадимян, Шарпар, Ребенок (Одарюк, 71), Коломоец (Кулач, 90).
"Звезда": Паст, Фатеев, Качараба, Ковалев, Полегенько, Драченко, Загальский, Гедж (Дрышлюк, 86), Оганесян (Чичиков, 61), Прядун, Эсеола (Панфилов, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Динамо Киев
|3
|9
|2
|Шахтер Донецк
|3
|6
|3
|Сталь Каменское
|3
|6
|4
|Ворскла
|3
|6
|5
|Олимпик Донецк
|2
|4
|6
|Мариуполь
|2
|2
|7
|Верес Ровно
|2
|2
|8
|Звезда Кропивницкий
|3
|2
|9
|Заря Луганск
|2
|1
|10
|Александрия
|2
|1
|11
|Карпаты Львов
|3
|1
|12
|Черноморец Одесса
|2
|0