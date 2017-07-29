Киевское "Динамо" уничтожило "Карпаты", "Ворскла" сильнее "Звезды"

В рамках третьего тура чемпионата Украины состоялись ещё два матча. Киевское "Динамо" на своём поле нанесло сокрушительное поражение "Карпатам", а "Ворскла" дома взяла верх над "Звездой".

"Динамо" - "Карпаты" - 5:0

Голы: Буяльский, 9 - 1:0, Цыганков, 55 - 2:0, Мбокани, 59 - 3:0, Цыганков, 63 - 4:0, Цыганков, 82 - 5:0.

"Динамо": Рудько, Кендзьора, Вида, Хачериди, Кадар, Шепелев (Беседин, 76), Корзун, Буяльский, Ярмоленко (Гусев, 67), Цыганков, Мбокани (Кравец, 63).

"Карпаты": Мысак, Мирошниченко, Нестеров, Лобай, Лебеденко (Бусько, 88), Ткачук, Клец, Гуцуляк, Худобяк (Аркес, 65), Чачуа (Ди Франко, 65), Рибас.



"Ворскла" - "Звезда" - 2:1

Голы: Оганесян, 20 (автогол) - 1:0, Драченко, 25 - 1:1, Загорулько, 84 - 2:1.

"Ворскла": Шуст, Пердута, Даллку, Чижов, Матвиенко, Кравченко (Загорулько, 68), Чеснаков, Кадимян, Шарпар, Ребенок (Одарюк, 71), Коломоец (Кулач, 90).

"Звезда": Паст, Фатеев, Качараба, Ковалев, Полегенько, Драченко, Загальский, Гедж (Дрышлюк, 86), Оганесян (Чичиков, 61), Прядун, Эсеола (Панфилов, 76).

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