Киевское "Динамо" упустило победу над "Колосом"
В матче 13-го тура чемпионата киевского "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Колосом" со счетом 2:2. Счет открыл Евгений Селезнев, но затем киевляне вышли вперед благодаря дублю Виктора Цыганкова. Гостей от поражения спас Денис Антюх.
"Динамо" по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 30 очков. "Колос" имеет в активе 18 очков и находится на пятой позиции.
"Динамо" Киев – "Колос" Ковалевка - 2:2 (0:0)
Голы: Селезнев, 49 (с пенальти) - 0:1, Цыганков, 74 (с пенальти) - 1:1, Цыганков, 83 - 2:1, Антюх, 87 - 2:2
"Динамо": Бущан, Попов, Сирота (Караваев, 46), Кендзера, Миколенко, Цыганков, Андриевский (Сидорчук, 64), Шепелев, Шапаренко (Леднев, 90), Родригеш (Гармаш, 46), Супряга (Вербич, 46).
"Колос": Волынец, Ром, Максименко, Петров, Черноморец, Милько (Новак, 76), Костышин (Задоя, 61), Ориховский, Ильин (Морозко, 81), Антюх, Селезнев (Лысенко, 81).
Удаления: Шепелев (54), Максименко (72).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|21
|56
|2
|Динамо Киев
|22
|45
|3
|Заря Луганск
|22
|43
|4
|Десна Чернигов
|22
|42
|5
|Александрия
|22
|37
|6
|Колос Ковалёвка
|21
|26
|7
|Мариуполь
|21
|25
|8
|Dnipro-1
|21
|22
|9
|Львов
|22
|20
|10
|Ворскла
|22
|20
|11
|Олимпик Донецк
|22
|18
|12
|Карпаты Львов
|22
|13