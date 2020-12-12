Киевское "Динамо" упустило победу над "Колосом"

В матче 13-го тура чемпионата киевского "Динамо" на своем поле сыграло вничью с "Колосом" со счетом 2:2. Счет открыл Евгений Селезнев, но затем киевляне вышли вперед благодаря дублю Виктора Цыганкова. Гостей от поражения спас Денис Антюх.

"Динамо" по-прежнему занимает первое место в турнирной таблице украинской Премьер-лиги, набрав 30 очков. "Колос" имеет в активе 18 очков и находится на пятой позиции.

"Динамо" Киев – "Колос" Ковалевка - 2:2 (0:0)

Голы: Селезнев, 49 (с пенальти) - 0:1, Цыганков, 74 (с пенальти) - 1:1, Цыганков, 83 - 2:1, Антюх, 87 - 2:2

"Динамо": Бущан, Попов, Сирота (Караваев, 46), Кендзера, Миколенко, Цыганков, Андриевский (Сидорчук, 64), Шепелев, Шапаренко (Леднев, 90), Родригеш (Гармаш, 46), Супряга (Вербич, 46).

"Колос": Волынец, Ром, Максименко, Петров, Черноморец, Милько (Новак, 76), Костышин (Задоя, 61), Ориховский, Ильин (Морозко, 81), Антюх, Селезнев (Лысенко, 81).

Удаления: Шепелев (54), Максименко (72).

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